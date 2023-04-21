Rusya yanlışlıkla kendini bombaladı

Bir yılı aşkın süredir Ukrayna'ya yönelik işgal harekatına devam eden Rusya bu sefer Ukrayna’ya 40 kilometre uzaklıkta olan kendi topraklarını bombaladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, bir Rus savaş uçağının yanlışlıkla Ukrayna sınırındaki Belgorod kentini bombaladığını açıkladı.

Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, patlamanın kent merkezinde 20 metre genişliğinde bir krater yarattığını söyledi.

Patlamada iki kadın yaralanırken birkaç bina da hasar aldı.

Bakanlık bir SU-34 savaş uçağının yanlışlıkla mühimmatını boşalttığını aktardı.

Yerel saatle 22.15’te gerçekleşen olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Ukrayna’nın en büyük ikinci kenti Harkov’un kuzeyinde bulunan bu şehir savaşın başından bu yana sık sık top atışlarının hedefi oldu.

Ukrayna’ya saldırmak üzere havalanan Rus uçakları da düzenli olarak bu kentin üzerinden uçuyor.