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ERDOĞAN: İDLİB'DE ŞEHİT SAYISI 36'YA ÇIKTI - CANLI YAYIN
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  4. 29 Şubat 2020 11:58

Rusya'dan flaş İdlib açıklaması

Rusya, ''Ankara'da gerçekleştirilen görüşmelerde bölgede tansiyonun düşürülmesi konusunda mutabık kalındı'' açıklamasını yaptı.

Rusya'dan flaş İdlib açıklaması
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Reuters’ın aktardığı Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında, “İdlib çatışmasızlık bölgesinde kalıcı istikrarın sağlanması yolunda somut adımlar değerlendirildi. İki taraf da, teröristlere karşı savaş sürerken, amaçlarının sahadaki gerilimin azaltılması olduğunu teyit etti” ifadeleri yer aldı.

Türk ve Rus heyetleri, başkent Ankara’da İdlib’de yaşanan krizi çözmek izin görüşmelerde bulunuyordu.

Rus heyeti Ankara’da bulunurken, Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçleri Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik hava saldırısı düzenlemişti.

27 Şubat’ta yapılan hain saldırıda 33 Türk askeri şehit düşmüş, 32 Mehmetçik de yaralanmıştı. Suriye'de son iki ayda toplam 54 askerimiz şehit oldu.

 

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ankara , rusya , idlib
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