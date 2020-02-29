Rusya'dan flaş İdlib açıklaması

Reuters’ın aktardığı Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında, “İdlib çatışmasızlık bölgesinde kalıcı istikrarın sağlanması yolunda somut adımlar değerlendirildi. İki taraf da, teröristlere karşı savaş sürerken, amaçlarının sahadaki gerilimin azaltılması olduğunu teyit etti” ifadeleri yer aldı.

Türk ve Rus heyetleri, başkent Ankara’da İdlib’de yaşanan krizi çözmek izin görüşmelerde bulunuyordu.

Rus heyeti Ankara’da bulunurken, Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçleri Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına yönelik hava saldırısı düzenlemişti.

27 Şubat’ta yapılan hain saldırıda 33 Türk askeri şehit düşmüş, 32 Mehmetçik de yaralanmıştı. Suriye'de son iki ayda toplam 54 askerimiz şehit oldu.