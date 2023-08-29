Rusya’da askeri helikopter düştü: 3 ölü

Rusya’nın Çelyabinsk bölgesinde Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi’ne (FSB) ait askeri helikopter düştü.

Çelyabinsk Bölge Valisi Aleksey Teksler, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Çelyabinsk’in Sosnovsky bölgesindeki Krasnoye Poly yakınlarında bir Mi-8 tipi helikopter düştü. Helikopter, FSB’ye aitti. Bölge sakinlerinden yaralanan olmadı ve yerleşim yerlerinde hasar görülmedi. Özel servisler bölgede çalışıyor, onlara gerekli yardımı sağlıyoruz. İlk bilgilere göre helikopter kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum” dedi.