  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Rusya’da askeri helikopter düştü: 3 ölü

Rusya’da askeri helikopter düştü: 3 ölü

Rusya’da askeri helikopter düştü: 3 ölü
Güncelleme:

Rusya’nın Çelyabinsk bölgesinde Rusya Federasyonu Federal Güvenlik Servisi’ne (FSB) ait askeri helikopter düştü.

Çelyabinsk Bölge Valisi Aleksey Teksler, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Çelyabinsk’in Sosnovsky bölgesindeki Krasnoye Poly yakınlarında bir Mi-8 tipi helikopter düştü. Helikopter, FSB’ye aitti. Bölge sakinlerinden yaralanan olmadı ve yerleşim yerlerinde hasar görülmedi. Özel servisler bölgede çalışıyor, onlara gerekli yardımı sağlıyoruz. İlk bilgilere göre helikopter kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. Ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum” dedi.

Etiketler helikopter askeri rusya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan'a komşu olmanın bedeli bu oldu
Sıcaklıklar 30 derece birden düştü; her yer beyaza büründü
Hangisi gerçek Hadise ? Bu çok özel poz ortalığı karıştırdı
Usta oyuncu hayatını kaybetti
İstanbul'da yine ev sahibi - kiracı meydan savaşı
Yaz bitti sanmayın! Bayıltıcı sıcaklar için tarih verildi
İl olabilecek 67 ilçe belli oldu
Serenay Sarıkaya'nın reklam anlaşmasından kazanacağı para dudak uçuklattı
Taşeron işçiler tazminatsız kovulacak, hükümlüler çalışacak!
''Biz olmasaydık Erdoğan bugün Cumhurbaşkanı değildi''