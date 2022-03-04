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Rusya’da Facebook’a erişim yasaklandı

Rusya’da Facebook’a erişim yasaklandı

Rusya'da, Rus medya kuruluşlarına yönelik ayrımcılık yapıldığı gerekçesiyle Facebook’a erişim yasaklandı.

Rusya'da, sosyal medya sitesi Facebook’a erişim yasaklandı.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan yapılan açıklamada, Facebook’ta Rus medya kuruluşlarına yönelik ayrımcılık yapıldığı belirtildi.

 Facebook’un RİA Novosti, Russia Today, Sputnik gibi Rus medya kuruluşlarına sansür uyguladığına işaret edilen açıklamada, "Rusya topraklarında Facebook’a erişimin engellenmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Etiketler rusya facebook yasak
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