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Rusya'da seferberlik çağrısı sonrası başlayan protestolarda ilginç anlar

Rusya'da seferberlik çağrısı sonrası başlayan protestolarda ilginç anlar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kısmi seferberlik ilanı sonrası başlayan protesto gösterileri devam ediyor.

Vladimir Putin'in ülke genelinde kısmi seferberlik ilanı sonrası Rusya adeta karıştı. Silah altına girmek istemeyen yüzlerce Rus, hava ve kara yoluyla ülkeyi terk etti. Öte yandan sosyal medyada örgütlenen gruplar, çok sayıda ilde meydanlara inerek protesto gösterilerinde bulundu.

YÜZLERCE KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Seferberlik ilanıyla 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağı öğrenilirken sokağa inen göstericilere güvenlik güçlerince sert müdahalelerde bulunuldu. Dün akşam başlayan gösterilerde en az 1300 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

POLİSİN DE KAFASI KARIŞTI
Gösterilerin birinde ise ilginç bir olay yaşandı. Kameraların da saniye saniye kaydettiği anlarda polislerin, göstericilerinden birini gözaltına aldığı görüldü. Ancak daha sonra istihbarat personeli olduğu anlaşılan kişi, kimliğini gösterince serbest bırakıldı. Yaşananlar sosyal medyada da yer alırken, "polislerin de kafası karışık" yorumları yapıldı.

Etiketler rusya seferberlik putin
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