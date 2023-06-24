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Rusya'da sıcak saatler: Wagner, Moskova'ya ilerliyor

Rusya'da sıcak saatler: Wagner, Moskova'ya ilerliyor
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Rusya’nın başkenti Moskova’ya yakın Lipetsk kenti valisi Igor Artamonov, Wagner güçlerinin Lipetsk bölgesine geldiğini belirterek halkı evlerinden çıkamamalarını konusunda uyardı.

Lipetsk Valisi Artamonov, Wagner ekiplerinin Lipetsk bölgesinde olduğunu belirterek kolluk kuvvetleri ve yetkililerin, nüfusun güvenliğini sağlamak için gerekli tüm önlemleri aldığını ifade etti. Kentte durumun kontrol altında olduğunu belirten Vali Artamonov, kent halkına evlerinden çıkmamaları ve herhangi bir ulaşım aracıyla seyahat etmemelerini ‘şiddetle tavsiye’ ettiğini vurguladı.

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Etiketler rusya wagner paralı asker odu
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