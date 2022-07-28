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Rusya'dan Bayraktar TB2 açıklaması

Rusya'dan Bayraktar TB2 açıklaması

Kremlin Sözcüsü Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin arasındaki görüşmede Bayraktar TB2'nin ortak üretimi konusunda liderlerin istişarede bulunup bulunmayacağına ilişkin soruya, ''İki ülke arasında askeri-teknik işbirliği sürekli olarak gündemimizde'' yanıtını verdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 5 Ağustos'ta Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ikili görüşmesine dair açıklamalarda bulundu.

"TAHIL ANLAŞMASININ UYGULANMASINA BAŞLANIYOR VE SÜREÇ DEVAM EDECEK"
Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından imzalanan anlaşma neticesinde Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünya pazarına ulaşacağını ve bu yönde tarafların İstanbul'da kurulan Ortak Koordinasyon Merkezi'nden çalışmaları inceleyeceğini hatırlatan Peskov, Putin ve Erdoğan'ın da merkezin çalışmalarını Soçi'de değerlendireceğini söyleyerek, "Şimdi tahıl anlaşmasının uygulanmasına başlanıyor ve süreç devam edecek. Elbette Soçi'deki görüşme bu konunun ele alınması için iyi bir fırsat olacak" dedi.

PESKOV'A BAYRAKTAR SORUSU
Rusya ile Türkiye arasındaki askeri ve teknik iş birliği çerçevesinde Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının ortak üretimi konusunda liderlerin istişarede bulunup bulunmayacağı sorusunu da yanıtlayan Peskov, "İki ülke arasında askeri-teknik işbirliği sürekli olarak gündemimizde. Bu konudaki iletişimimizin hassas bir alanda gelişmesi genel olarak ilişkilerimizin de bütünüyle gelişmiş olduğunu gösteriyor. İki başkan arasındaki son temaslar sırasında da askeri-teknik işbirliği konularına değinildi. Bu çerçevede her zamanki gibi Soçi'de liderler arasında askeri-teknik iş birliği konularına değinilecek" şeklinde konuştu.

İHA

Etiketler rusya iha bayraktar tb2
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