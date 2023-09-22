Rusya'nın kararı sonrası brent petrol yükselişe geçti

Rusya'nın yakıt ihracatını yasaklamasının küresel petrol arzını daha da daraltabileceği endişeleri arasında Brent petrol varil başına 94 dolara yükseldi.

Rus hükümeti yaptığı açıklamada, iç pazardaki akaryakıt fiyatlarını istikrara kavuşturmak için benzin ve dizel ihracatını geçici olarak kısıtlayacağını duyurdu. Yasak, ülkeden dizel ihracatının Eylül ayının ilk iki haftasında neredeyse üçte bir oranında azalmasının ardından geldi.

Resmi veriler ayrıca ABD ham stoklarının geçen hafta 2,135 milyon varil düştüğünü ve Cushing'deki stokların Temmuz 2022'den bu yana en düşük seviyesinde olduğunu gösterdi.

Yine de uluslararası petrol göstergesi, petrolün yükseliş ihtimalinin baskısıyla karşı karşıya kaldıktan sonra haftayı çok az değişiklikle tamamlama yolunda ilerliyor.

WALL STREET 100 DOLAR TAHMİNİNDE BİRLEŞİYOR

Goldman Sachs'ın önümüzdeki 12 ay için ham petrol hedefini yükselten son firma olması nedeniyle petrolün 100 dolara ulaşması Wall Street analistleri arasında popüler bir tahmin haline geliyor.

Goldman'ın petrol araştırma başkanı Daan Struyven ve ekibi şunları yazdı:

"12 ay sonraki Brent tahminimizi varil başına 93 dolardan varil başına 100 dolara yükselttik, çünkü artık daha ılımlı stok çekişleri bekliyoruz. Bunun temel nedeni, önemli ölçüde düşük OPEC arzı ve yüksek talebin, önemli ölçüde yüksek ABD arzını fazlasıyla dengelemesidir"



Brent petrol, Salı günü ulaştığı 10 ayın gün içi zirvesi olan 95,95 doların hemen ardından, seans sırasında varil başına 94 dolara ulaştı.

Ham petrol vadeli işlemleri, dünyanın en büyük petrol üreticileri ve müttefikleri OPEC+'nın üretim kesintilerinin yanı sıra Suudi Arabistan'ın tek taraflı kesintileri ve Rusya'nın ihracat kısıtlamalarının yarattığı arz sıkıntısının ortasında son üç ayda yaklaşık yüzde 30 arttı.

RBC Capital Markets yakın zamanda "ivme temelli" bir piyasada varil başına 100 dolar olasılığını artırdı.

analistler Michael Tran ve Helima Croft yatırımcılara yakın zamanda yazdıkları bir notta "100 dolar/varil fikri bizim için temel senaryo olmaktan çok uzak, ancak bu petrol piyasasının yakın tarihli petrol piyasalarını düşünürken temelde temele dayalı olduğu kadar momentuma da dayalı bir pazara dönüştüğüne saygı duymayı öğrendik." fiyatlar," diye yazdı.

CITI İYİMSER

Citi'nin emtia araştırmalarından sorumlu küresel başkanı Ed Morse, petrolün varil başına 100 dolara ulaşabileceğini ve "kısa bir süre" orada kalabileceğini söyledi ancak ABD, Kanada ve Brezilya gibi OPEC dışı ülkelerden gelen arzın artmasıyla geri çekilmeye işaret etti .

Morse, "Yakın vadede daha yüksek fiyatlar gelecek yıl fiyatlarda daha fazla düşüşe neden olabilir" diye ekledi.

Citi analistleri, petrolün 2023'ün dördüncü çeyreğinde ortalama 84 dolar seviyesinde olacağını ve 2024'te 70 dolar gibi düşük bir aralığa geçeceğini öngörüyor.