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Sadr'dan destekçilerine geri çekilme çağrısı: ''Batsın böyle devrim''

Sadr'dan destekçilerine geri çekilme çağrısı: ''Batsın böyle devrim''

Irak'ta Şii din adamı Sadr'ın destekçilerine 1 saat içinde geri çekilme çağrısı yapmasının ardından tansiyon düştü. Dün ülke genelinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Irak'ta Sadr Hareketi lideri Şii din adamı Mukteda es-Sadr'ın siyasetten çekileceğini açıklamasıyla başlayan gerilim azaldı.

Yaşanan şiddet olayları nedeniyle Irak halkından özür dileyen Sadr, destekçilerine 1 saat içinde çekilme çağrısı yaptı.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Sadr, "Bu devrim barışçıl olmaktan çıktığı için devrim değildir ve buna devrim diyemem. Batsın böyle bir devrim" dedi.

Sadr'ın çağrısı sonrası destekçilerinin Bağdat'taki Yeşil Bölge'den çekilmeye başladığı bildirildi.

Sadr'ın çağrısı sonrası ülkedeki sokağa çıkma yasağı da kaldırıldı.

Sadr yanlısı yüzlerce kişi dün başkent Bağdat'taki Yeşil Bölge'de Cumhurbaşkanlığı ve Hükümet Sarayı'nı basmıştı. Güvenlik güçleri, Yeşil Bölge'nin farklı noktalarında havaya ateş açarak eylemcileri dağıtmıştı.

Yabancı misyon temsilciliklerinin de bulunduğu Yeşil Bölge'de dünden bu yana devam eden çatışmalarda Sadr yanlısı 20'ye yakın kişinin hayatını kaybettiği, 150'nin üzerinde kişinin de yaralandığı kaydedilmişti.

Ülkenin güneyinde de sokakları dolduran Sadr yanlıları eylemlere başlarken, ülke genelinde süresiz sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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Etiketler ırak sadr hareketi
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