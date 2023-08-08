Sahilde dehşet! Köpek balığı saldıran yüzücünün bacağı koptu

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletinin Rockaway Beach bölgesinde ismi açıklanmayan 50 yaşındaki bir yüzücüye köpek balığı saldırdı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletinin Rockaway Beach bölgesinde ismi açıklanmayan 50 yaşındaki bir kadın köpek balığının saldırısına uğradı. Köpek balığını dişlerini sol bacağına geçirerek koparttığı kadın ağır bir şekilde yaralanırken sudan kendi çabalarıyla çıkmayı başardı. Görgü tanıkları olay yerine polisleri çağırdı. Polis, ambulansın olay yerine gelmesini beklerken kanamayı durdurmak için turnike uyguladı.

BACAĞI KOPTU

Görgü tanıklarının ifadelerine göre yaralı kadın okyanustan çıkarken bacağı kopmuştu. Yaralı kadın Queens’deki Jamaika Hastanesine nakledildi. New York Daily News'in haberine göre bu, bölgede kaydedilen ilk köpekbalığı saldırısı ve cankurtaranlar hemen sahili boşalttı.