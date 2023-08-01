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Sahile vuran gizemli cihazın uzay enkazı olduğu tespit edildi

Sahile vuran gizemli cihazın uzay enkazı olduğu tespit edildi
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Avustralya Uzay Ajansı, Batı Avustralya'nın Perth kentinin kuzeyindeki Green Head yakınlarında bulunan devasa silindirin büyük olasılıkla bir Hint roketinin parçası olduğu açıklandı.

Yaklaşık 2,5 metre yüksekliğinde ve kısmen altın renkli dokuma bir malzemeden yapılmış olan silindir, Temmuz ayının başlarında Perth'in yaklaşık 250 kilometre kuzeyindeki Green Head yakınlarında bulundu.

TEORİLERE YOL AÇMIŞTI

Keşif, düşen bir uçağın parçası olabileceği teorilerine yol açtı. Ancak uzay ajansı, bir soruşturmanın ardından bunun büyük olasılıkla bir kutup uydu fırlatma aracının kullanılmış parçası olduğu sonucuna vardığını söyledi.

Etiketler sahil uzay enkaz
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