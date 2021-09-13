Saldırı hazırlığındaki iki öğrenci yakalandı

ABD'nin Florida eyaletinde iki ortaokul öğrencisi saldırı hazırlığında oldukları iddiasıyla gözaltına alındı. Çocukların evlerinde yapılan aramada çok sayıda mühimmat ve silah ele geçirildi.

İddiaya göre saldırı planı, öğrencilerin sınıf öğretmenlerine arkadaşlarından birinin çantasında silah olduğunu iddia etmesiyle ortaya çıktı. Okul yönetimi Byrd ve Pruett'i, güvenlik kameralarını gösteren bir okul haritasıyla bulduklarında durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

BOMBA YAPMA HAZIRLIĞI

Yapılan araştırmada çocukların Columbine saldırısını derinlemesine incelediklerini, boru bombası yapmayı öğrenmeye çalıştıklarını ve karaborsadan nasıl silah satın alınacağını araştırdıkları ortaya çıktı.

EVLERİNDEN ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ÇIKTI

Dailymail'de yer alan habere göre, polis şüphelilerin evinde arama yaptı ve evde çok sayıda mühimmat, silah ve bıçak ele geçirildi. Şerif Carmine Marceno, çocukların evinde mühimmat dışında başka 'rahatsız edici kanıtlar' bulduğunu açıkladı. Polisin paylaştığı fotoğraflar ülkede şok etkisi yaratırken sosyal medyadan polise teşekkür mesajları yağdı.

Çocuklar ilk olarak akıl sağlığı değerlendirmesine daha sonra da gözaltına alındı. Harns Marsh Ortaokulunda sekizinci sınıf öğrencileri olan 14 yaşındaki Phillip Byrd ve 13 yaşındaki Connor Pruett, Pazar sabahı hakim karşısına çıktı. Hakim çocukların en az 21 gün boyunca çocuk gözaltı merkezinde tutulmasına karar verdi.

COLUMBINE KATLİAMI

Columbine Lisesi Katliamı, 20 Nisan 1999'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Columbine, Colorado eyaletindeki Columbine Lisesi'nde meydana gelen bir okul saldırısı ve bombalama girişimiydi.Saldırganlar, on ikinci sınıf öğrencileri Eric Harris ve Dylan Klebold, 12 öğrenci ve bir öğretmeni öldürdü.



Saldırganların daha sonra intihar ettiği okul kütüphanesinde on öğrenci öldürüldü. Silah sesleri sonucu yirmi bir kişi yaralandı, okuldan kaçmaya çalışırken üç kişi daha yaralandı. Ayrıca polisle karşılıklı çatışmalar da meydana geldi. O zamana kadar, ABD tarihindeki en ölümcül okul saldırısı olarak kayıtlara geçti.