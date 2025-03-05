Schengen bölgesine seyahatlerde yeni dönem

Avrupa Birliği, Schengen bölgesine seyahat edenlerin giriş ve çıkışlarının dijital olarak kayıt altına alınmasını sağlayacak Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi'ne (EES) onay verdi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Polonya'da bir araya gelen AB ülkelerinin İçişleri Bakanları, üye ülkelerin Elektronik Giriş-Çıkış Sistemi'ni (EES) 6 aylık süre içinde aşamalı olarak uygulamaya koymalarını sağlayacak yönetmelik üzerinde anlaştı. Anlaşma kapsamında, ilk 60 gün boyunca üye ülkeler, yeni sistemi biyometrik işlevler olmadan çalıştırabilecek fakat 3 ayın ardından sınır geçiş noktalarının en az yarısında yeni sistemi kullanmak zorunda kalacak.

AB'ye girişlerde yeni sisteme 6 aylık geçiş sürecinin sonuna kadar seyahat belgeleri elden damgalanmaya devam edecek ancak bu sürenin sonunda tüm bilgiler elektronik sistemden yürütülecek. Yönetmelik, sistemi aşamalı olarak uygulamak isteyenlerin bunu yapmasına, diğerlerinin ise ilk günden itibaren sistemi tam olarak uygulamaya başlamasına olanak tanıyacak.

DHA