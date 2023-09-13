  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Sevgilisinin eşi evi bastı! Ölümcül kaçış kamerada

Sevgilisinin eşi evi bastı! Ölümcül kaçış kamerada

Sevgilisinin eşi evi bastı! Ölümcül kaçış kamerada
Güncelleme:

Sosyal medyada yayınlanan "aldatan eşe baskın" videosunda evli sevgilisi ile ilişkiye girerken sevgilisinin eşinin eve dönmesiyle ne yapacağını şaşıran bir kadının zor anları yer aldı.

Sosyal medya kullanıcıları arasında kısa sürede popüler olmayı başaran bir görüntüde yasak aşıkların yakalanmamak için yaptıkları plan görüldü. Karısının eve gelmesi üzerine adam sevgilisini pencereden kaçmaya ikna etti. Kadın pencereden dışarı çıkarak dakikalarca asılı bir şekilde beklerken o anlarda bir görgü tanığı tarafından saniye saniye kaydedildi.

Pencereye tutunarak bekleyen genç kadın kısa bir süre sonra daha fazla dayanamadı ve elleri kaydı. İç çamaşırıyla yere düşen kadın koşarak olay yerinden uzaklaştı.

Etiketler yasak aşk sevgili aldatan erkek suç üstü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kadın muhabire canlı yayında iğrenç taciz
Bir vergimiz daha oluyor; KDV, MTV ve ÖTV'ye kardeş geliyor: KAV!
AB Türkiye'ye vize serbestisi şartını açıkladı
İstanbul'da iş hanından çıkarılan esnaf ürünlerini yaktı
Gülşen sahne kostümü ile yine sınır tanımadı
Bebek malzemesi hırsızları suç üstü yakalandı
Tuğba Özerk plajda ölçü aldırdı
İBB A Haber'i fena yakaladı! İşte A Haber'in ''büyük haberciliği'' ifşa oldu
Yunanistan'da 6 Türk öldürüldü
Bursa'da geceyi gündüze çeviren büyük yangın