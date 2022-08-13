Şimdiye kadar çekilmiş en net UFO fotoğrafı yayınlandı

Uzay'da yalnız mıyız, değil miyiz tartışmaları sürerken İskoçya'da çekilmiş ve 32 yıldır sır gibi saklanan, bugüne kadar ki en net UFO görüntüsü olarak kayıtlara geçen görüntü ilk kez yayınlandı.

İskoçya'da bundan tam 32 yıl önce 4 Ağustos 1990'da İskoçya’daki Cairngorms Ulusal Parkı’nın hemen dışında bulunan Pitlochry kasabasındaki bir otelde çalışan 2 arkadaş tarafından çekilen ancak kayıp olduğu bilinen UFO fotoğrafı ortaya çıktı.

Calvine tepesinde devasa bir gök cisminin kendilerine doğru yaklaşmakta olduğunu gören iki arkadaş korkudan önce saklansa da ardından iki Tornado tipi savaş uçağının UFO’yu takip edercesine bölgeye geldiğini gördü.

İki arkadaş saklandıkları yerden çıkarak ve kameralarıyla o anı görüntülemeyi başardı.

Görüntüyü önce İskoç basınına veren iki arkadaş, gazete yönetimnin görüntüleri İskoçya Savunma Bakanlığı’na ilettiğini öğrendi. Bu süreçten sonra bu tarihi kayıtlar ortadan kayboldu.

32 YIL SONRA İLK KEZ YAYINLANDI

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve Ulusal Arşiv, bugüne kadar çekilmiş ‘en net UFO fotoğrafı’ olarak nitelendirilen o görüntüyü tam 32 yıl sonra ilk kez yayınladı. UFO’larla ilgili araştırmaların en somut karelerinden biri olarak adlandırılan görüntü 32 yıl sonra basına yansıdı.

Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı, görüntülerin ‘gizlilik endişeleri’ nedeniyle bugüne kadar yayınlanmadığını belirtirken, tanıkların adlarının 2076’ya kadar yani 54 yıl daha açıklanmayacağını duyurdu

‘Calvine dosyası’ olarak bilinen bu UFO hikayesine ait ilk görüntüler ortaya çıkmasıyla birlikte kısa sürede uluslararası kamuoyunda gündem oldu.

İngiliz Daily Mail gazetesi, emekli RAF memuru Craig Lindsay’in tam 32 yıl boyunca sakladığı görüntüleri yayınladı. Lindsay, gazeteye ’30 yıldan fazla bir süredir birinin bu konuyla ilgili iletişime geçmesini bekliyordum’ dedi.