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Sisi, yeniden Mısır Cumhurbaşkanı seçildi

Sisi, yeniden Mısır Cumhurbaşkanı seçildi
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Mısır Seçim Otoritesi, 10 Aralık’ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini oyların yüzde 89,6’sını alan mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin kazandığını duyurdu. Es-Sisi, 3’üncü kez cumhurbaşkanı seçildi.

Mısır’da 10 Aralık’ta başlayan ve 3 gün süren cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucu belli oldu. Mısır Seçim Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, cumhurbaşkanlığı seçimini oyların yüzde 89,6’sını alan mevcut Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin kazandığını duyuruldu. Açıklamada, 67 milyon seçmenin bulunduğu ülkede seçime katılım oranın yüzde 66,8 olduğu aktarıldı.

Es-Sisi’nin son dönemi

Es-Sisi, seçim sonuçlarının açıklanması ile 3’üncü kez cumhurbaşkanı seçilirken, Mısır anayasasına göre son 6 yıllık dönemi olacak.

Sisi, iki seçimde de yüzde 97 oy almıştı

Mısır'ın demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi 3 Temmuz 2013 tarihinde askeri darbe ile deviren dönemin Mısır Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Abdulfettah es-Sisi, katılımın hayli düşük olduğu 2014 yılında yapılan seçimlerde yüzde 97 oy alarak cumhurbaşkanlığına seçilmiş, 2018'de yapılan 2’nci cumhurbaşkanlığı seçiminde ise yine yüzde 97'lik oy oranı ile iktidara gelmişti.

Etiketler sisi mısır cumhurbaşkanı
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