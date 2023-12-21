Skandal! Tam 48 yıl suçsuz yere hapis yattı

ABD'de 23 yaşında tutuklanarak cezaevine konulan bir kişinin 48 yıl suçsuz yere hapis yattığı ortaya çıktı. 71 yaşındaki ABD''li serbest bırakıldı.

ABD'nin Oklahoma şehrinde alkollü içki satan bir dükkanın soyulması sırasında Carolyn Sue Rogers’ın öldürülmesi nedeniyle ömür boyu hapse mahkum edilen Simmons, temmuzda bir yargıcın yeniden yargılanmasına hükmetmesinden sonra serbest bırakılmıştı.

BBC’nin haberine göre pazartesi günü bir bölge savcısı, Simmons’ın yeniden yargılanmasını gerektirecek kanıt bulunmadığını açıkladı.

Oklahoma Bölge Yargıcı Amy Palumbo’ysa bir gün sonra Simmons’ın masum olduğu yönünde hüküm verdi: “Bu mahkeme, Simmons’ın mahkum edilmesine ve hapsedilmesine neden olan suçun onun tarafından işlenmediğini açık ve ikna edici delillerle tespit etmiştir.”

Simmons’sa mahkeme kararından sonra gazetecilere, bunun dayanıklılık ve azim konusunda bir ders olduğunu söyledi: “Kimsenin size bunun olamayacağını söylemesine izin vermeyin, çünkü bu gerçekten mümkün olabilir.”

Simmons davası

Oklahoma City’de alkollü içki satan bir dükkanın soyulması sırasında Carolyn Sue Rogers’ın öldürülmesi nedeniyle yargılanan Simmons, 1975’te suçlu bulunarak idam cezasına çarptırıldı.

Ceza daha sonra ömür boyu hapse çevrildi.

Simmons, cinayet işlendiğinde, eyaleti Louisiana’da olduğunu söylemişti.

Bir bölge mahkemesi temmuzda, bir tanığın diğer şüphelileri tespit etmesi de dahil olmak üzere savcıların tüm delilleri savunma avukatlarına teslim etmediğini tespit ederek Simmons’ın cezasını kaldırmıştı.

ABD’nin Oklahoma eyaletinde, yanlış yere hapis yatanlara 175 bin dolara (yaklaşık 5 milyon 98 bin lira) kadar tazminat ödenebiliyor.

Halen karaciğer kanseriyle mücadele eden Simmons, yaşam masrafları ve kemoterapi tedavisi için binlerce dolar bağış toplamıştı.