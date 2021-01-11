Skandallarıyla ünlü Tayland Kralı, bu sefer cezaevi süpürdü

Dünyanın en tartışmalı lideri Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn ülkesi koronavirüs salgınıyla boğuşurken, Vajiralongkorn yeni bir belgesel çekimi için kameralar karşısına geçti ve Bangkok'taki cezaevini süpürdü.

Kral Vajiralongkorn, başkent Bangkok'taki cezaevinde elinde süpürge ile birlikte kameralara poz verdi. Kral Vajiralongkorn'u eşi Sineenat Wongvajirapakdi de yalnız bırakmadı.

Çekilen belgeseldeki görüntülerde, Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un erken tahliye edilen ve çok çalışarak rehabilite edilen mahkumlara yardım ederken ve yerleri süpürürken görüldü.



Çıplak fotoğrafları sızmıştı

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn, geçtiğimiz Eylül ayında sadakatsizlikle suçlayarak hapse attırdığı resmi metresini affederek Almanya'daki haremine almıştı.

Alman basını, Sineenat Wongvajirapakd’inin özel uçakla Almanya’ya getirildiğini öne sürmüştü. Ülkede monarşi karşıtlarının yaptığı eylemler gündemdeyken, karşıtlara kralın sevgilisinin çıplak fotoğrafları sızdırılmıştı.