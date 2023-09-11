Son yılların en büyüğü! 390,7 karatlık elmas bulundu

Rusya'da büyüklüğü 390,7 karat olarak açılanan ve son yılların en büyük elması olduğu belirlenen bir elmas çıkarıldı.

Rus mücevher markası Alrosa, Yakutistan’daki bir madenden 390.7 karatlık elmas çıkarıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada bu elmasın son 10 yıldır Rusya’dan çıkarılan en büyük elmas olduğu belirtildi.

Yetkililer değerli taşın fiyatının henüz bilinmediğini belirtirken, Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle bu elmasın satışının zor olabileceğine dikkat çekti. Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Bu elmasın kütlesi, şekli ve rengi onu çok özel kılıyor” denildi.

Rus devletinin bünyesindeki Alrosa son yıllarda büyük boyutlu taşları açık artırmaya çıkarıyordu. Fakat Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle Rusya’ya uygulanan yaptırımlar sebebiyle bu sefer satışın zor olabileceği kaydedildi.

ABD ve batı ülkelerinin yaptırımı sonrasında Alrosa, Asya ve Hindistan pazarını tercih etmeye başlamıştı.