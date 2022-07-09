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Sri Lanka'da protestolar büyüdü, başbakanlık konutunu yaktılar

Ekonomik kriz protestolarının sürdüğü Sri Lanka’da sokağa çıkan halk, Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın sarayını bastı. Başbakan Ranil Wickremesinghe'nin evini de ateşe verdi. Başbakan istifa kararı aldı.

Ekonomik kriz nedeniyle hayat şartlarının ağırlaştığı Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'da geniş çaplı hükümet karşıtı protesto düzenleyen göstericiler, devlet başkanlığı sarayını bastı.

Ellerinde siyah bayraklar taşıyan ve ülke genelinden gelen binlerce gösterici, protesto nedeniyle akşam sokağa çıkma yasağı ilan edilen ancak daha sonra kaldırılan Kolombo'da bir araya geldi.

Sri Lanka medyasındaki haberlere göre, hükümet karşıtı yüzlerce protestocu, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın resmi konutu ve ofisinin bulunduğu yerleşke çevresindeki barikatları aştı.

Güvenlik güçleri, devlet başkanlığı yerleşkesine giren protestocuları dağıtmak için havaya ateş açtı.

 

Etiketler sri lanka protesto başbakanlık binası
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