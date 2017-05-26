Sri Lanka'da sel faciası: 91 ölü, 100 kayıp

Sri Lanka'da şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kayması sonucu 91 kişi hayatını kaybetti, 100 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Sri Lanka'nın Kalutara bölgesindeki Bellena kasabasında, Muson yağmurları sel ve toprak kaymasına yol açtı. İlk belirlemelere göre 91 kişinin hayatını kaybettiği, 100 kişinin de kayıp olduğu bildirildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken, yetkililer çalışma kapsamında 20 bin kişinin başka bölgelere yerleştirildiğini bildirdi.

Öte yandan, ülkenin Dışişleri Bakanı, bölgede etkili olan olumsuz koşullardan dolayı Birleşmiş Milletlere (BM) yardım çağrısında bulundu.

Sri Lanka'da 2003 yılında etkili olan muson yağmurlarında dolayı 250 kişi hayatını kaybetmiş, 10 bin ev de yok olmuştu.