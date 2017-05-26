ABD ile Çin arasında tansiyonu yükseltecek olay
ABD ile Çin arasında tansiyonu yükseltecek olay
O ülkede büyük facia: 91 ölü, 100 kayıp
O ülkede büyük facia: 91 ölü, 100 kayıp
Sözcü soruşturmasında 3 tutuklama talebi
Sözcü soruşturmasında 3 tutuklama talebi
Milyonları ilgilendiren yasayı onayladı
Milyonları ilgilendiren yasayı onayladı
Korkudan ağladılar ! Gerçek sanınca...
Korkudan ağladılar ! Gerçek sanınca...
Ramazan ayında havalar nasıl olacak ?
Ramazan ayında havalar nasıl olacak ?
Twitter'da ''KirliReferandum'' yazan genç kız ifadeye çağrıldı
Twitter'da ''KirliReferandum'' yazan genç kız ifadeye çağrıldı
Erdoğan: Talimat verdim, o isimler değişecek
Erdoğan: Talimat verdim, o isimler değişecek
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 26 Mayıs 2017 20:01

Sri Lanka'da sel faciası: 91 ölü, 100 kayıp

Sri Lanka'da şiddetli yağışlar ve toprak kaymaları nedeniyle çok sayıda insan hayatını kaybetti ve kayboldu.

Sri Lanka'da sel faciası: 91 ölü, 100 kayıp
A+ A-

Sri Lanka'da şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kayması sonucu 91 kişi hayatını kaybetti, 100 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.

Sri Lanka'nın Kalutara bölgesindeki Bellena kasabasında, Muson yağmurları sel ve toprak kaymasına yol açtı. İlk belirlemelere göre 91 kişinin hayatını kaybettiği, 100 kişinin de kayıp olduğu bildirildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken, yetkililer çalışma kapsamında 20 bin kişinin başka bölgelere yerleştirildiğini bildirdi. 

Öte yandan, ülkenin Dışişleri Bakanı, bölgede etkili olan olumsuz koşullardan dolayı Birleşmiş Milletlere (BM) yardım çağrısında bulundu.

Sri Lanka'da 2003 yılında etkili olan muson yağmurlarında dolayı 250 kişi hayatını kaybetmiş, 10 bin ev de yok olmuştu.

İHA

kayıp , ölü , sri lanka , yağış