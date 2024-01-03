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Sunucu canlı yayına belinde silahla çıktı

Sunucu canlı yayına belinde silahla çıktı
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İsrail'de canlı yayına silahla çıkan sunucu Lital Shemesh, İsrail halkına silahlanması için çağrıda bulundu.

İsrailli sunucu Lital Shemesh Kanal 14'teki canlı yayına belinde silahla çıkarak, dünyanın gündemine oturdu. 

Kanal 14 stüdyosunda objektiflere yansıyan karede, sunucu Shemesh'in belinde silah olduğu görüldü.

Canlı yayına bu şekilde çıkan Shemesh hakkında yapılan yorumlarda, "Kadınlar silahlanıyor. Kanal 14 sunucusu yayına silahla çıktı" şeklinde ifadeler kullanıldı.

Shemesh, sosyal medya hesabından geçen aralık ayında yaptığı paylaşımda, atış eğitimindeki anlarını göstermişti.

İsrailli sunucu, söz konusu fotoğrafa, "Gidin silahlanın" notunu düşmüştü.

İsrail'de canlı yayına silahla çıkan sunucu Lital Shemesh, İsrail halkına silahlanması için çağrıda bulundu.

 

Etiketler israil sunucu silah Lital Shemesh
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