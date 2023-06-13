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Suriye'de helikopter kazası! Çok sayıda asker yaralandı

Suriye'de helikopter kazası! Çok sayıda asker yaralandı
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Suriye'nin kuzeydoğusunda meydana gelen helikopter kazasında 22 Amerikan askeri yaralandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan yazılı açıklamada, 11 Haziran’da Suriye’nin kuzeydoğusunda yaşanan bir helikopter kazası sonucu 22 ABD askerinin çeşitli derecelerde yaralandığı belirtildi.

Yaralanan askerlerin tedaviye alındığı ve bunlardan 10'unun CENTCOM dışında bulunan "yoğun bakım tesislerine" sevk edildiği kaydedildi.

Kazanın nedeniyle ilgili inceleme sürerken helikopterin herhangi bir "düşman ateşi" sonucu düşmediği ifade edildi.

AA

Etiketler suriye abd asker helikopter
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