  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Suriye'nin devrik eski lideri Esad'ın hain Türkiye planı deşifre oldu

Suriye'nin devrik eski lideri Esad'ın hain Türkiye planı deşifre oldu

Suriye'nin devrik eski lideri Esad'ın hain Türkiye planı deşifre oldu
Güncelleme:

Suriye'nin devrik eski lideri Esad'ın Suriye'den kaçmadan önce bir ulusa sesleniş konuşması yaparak Türkiye'yi 'Halep'i işgal etmeye çalışmakla ve Suriye'ye yönelik tutumunda dürüst olmamakla suçlamaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Suriye Devlet Başkanlığı Medya Ofisi'nin eski direktörü Kamel Sakr'ın ortaya attığı iddialarda, HTŞ operasyonları yoğunlaşırken Esad'ın izlediği adımlara da yer verildi.

Sakr, 8 Aralık'ta Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) öncülüğündeki silahlı muhalifler tarafından devrilmeden önce Esad'ın, Irak ve farklı hükümetlerin yetkilileriyle müzakereler yürüttüğünü söyledi. Aktarılana göre Esad, bir siyasi 'geçiş formülü' istiyordu ancak olaylar farklı seyretti.

Syria TV'de yer alan habere göre Sakr, Esad'ın, Putin'den yardım istemek için 26 Kasım'da Moskova'ya gittiğini ancak görüşme 2 gün gecikirken Halep'in düştüğünü ifade etti. Buna göre Esad, İran'dan gelen yardımın Suriye hava sahasına ulaşmasını kolaylaştırmak için Putin'den doğrudan askeri destek talep etti. Putin'in olumlu geri dönüşüne rağmen bu yardımlar gerçekleşmedi.

Sakr, görüşmelerde Esad'ın istediği sonuçlara ulaşamadığını, ziyaretin gizli kalması için Putin'in talimat verdiğini öne sürerken Esad'ın 6 Aralık'ta da İran dini lideri Hamaney’in danışmanı Ali Laricani ile Şam'da bir araya geldiğini, burada da 'hayal kırıklığı' yaşadığını belirtti.

ANKARA İLE İLETİŞİME GEÇİLDİ

Haberde; Ankara ile de iletişime geçildiği aktarıldı. Buna göre Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad ile arabuluculuk yapma niyetinde olmadığını doğrulamış, bu da muhalefetin Şam'a ulaşmasının önünü açmıştı. Sakr'a göre Esad, gerçeklikten uzaklaşarak Erdoğan'la görüşmeyi reddetti. Bu, toplantının sonuçlarından duyulan korkunun birleşimiydi.

TÜRKİYE'Yİ SUÇLAYACAKTI

Sakr'ın aktardığına göre Esad, Halep ve Humus'un ele geçirilmesinin ardından bir ulusa sesleniş konuşması yapmak istedi. 400 kelimelik konuşma için tüm hazırlıklar yapıldı ancak bu konuşma hiçbir zaman gerçekleşmedi. Sakr'a göre konuşmanın ikinci paragrafı Türkiye'ye yönelik eleştiriler içeriyordu. Esad'ın bizzat kaleme aldığı bu kısımda Türkiye, 'Halep'i işgal etmeye çalışmakla ve Suriye'ye yönelik tutumunda dürüst olmamakla' suçlanıyordu.

 

Etiketler beşar esad esad türkiye Suriye suçlama skandal halep
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Narin cinayetinde yeni iddia: ''Başka ihtimal yok'' Narin cinayetinde yeni iddia: ''Başka ihtimal yok'' Survivor 2025'e veda eden ilk yarışmacı belli oldu Survivor 2025'e veda eden ilk yarışmacı belli oldu Marmaris'te toprak kayması: Araçlar içindeki çok sayıda vatandaş mahsur kaldı Marmaris'te toprak kayması: Araçlar içindeki çok sayıda vatandaş mahsur kaldı Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt katılmak istediği partiyi açıkladı Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt katılmak istediği partiyi açıkladı Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta yeni yılın ikinci zammı geliyor! Araç sahipleri dikkat: Akaryakıta yeni yılın ikinci zammı geliyor! Murat Övüç ''dini değerleri aşağıladığı'' gerekçesiyle gözaltına alındı Murat Övüç ''dini değerleri aşağıladığı'' gerekçesiyle gözaltına alındı Çanakkale'de geçiş garantisinin 1 yıllık bedeli belli oldu: 281 milyon Euro! Çanakkale'de geçiş garantisinin 1 yıllık bedeli belli oldu: 281 milyon Euro! Fotoğraf çekilirken göle düşen küçük kızın peşinden suya böyle atladı Fotoğraf çekilirken göle düşen küçük kızın peşinden suya böyle atladı İstanbul'da Büyükçekmece'nin sadece 1,5 metre derinliklerinde korkutan manzara İstanbul'da Büyükçekmece'nin sadece 1,5 metre derinliklerinde korkutan manzara Ferdi Tayfur'un cenazesindeki küfürlü kavgada ikinci perde Ferdi Tayfur'un cenazesindeki küfürlü kavgada ikinci perde
O 58 yaşında ve 33 yıldır sadece aynı şeyi yiyor... O 58 yaşında ve 33 yıldır sadece aynı şeyi yiyor... Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan öğrencilere ''üniversiteye gitmeyin'' dedi Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan öğrencilere ''üniversiteye gitmeyin'' dedi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı Balıkçı tezgahındaki 46 milyon TL'lik devi gören dönüp bir daha baktı Balıkçı tezgahındaki 46 milyon TL'lik devi gören dönüp bir daha baktı Hem emeklilikleri iptal olacak hem de aldıkları maaşları SGK'ya iade edecekler! Hem emeklilikleri iptal olacak hem de aldıkları maaşları SGK'ya iade edecekler! Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak bir transfer daha Galatasaray'dan Süper Lig'i sallayacak bir transfer daha 65 yaş aylığı, kıdem tazmiantı, bedelli askerlik, engelli aylığı, evde bakım maaşı... 65 yaş aylığı, kıdem tazmiantı, bedelli askerlik, engelli aylığı, evde bakım maaşı... Türkiye'den ülkelerine dönen Suriyeliler için yeni adım Türkiye'den ülkelerine dönen Suriyeliler için yeni adım Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'dan müjdeli haber Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'dan müjdeli haber