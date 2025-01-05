Suriye'nin devrik eski lideri Esad'ın hain Türkiye planı deşifre oldu

Suriye'nin devrik eski lideri Esad'ın Suriye'den kaçmadan önce bir ulusa sesleniş konuşması yaparak Türkiye'yi 'Halep'i işgal etmeye çalışmakla ve Suriye'ye yönelik tutumunda dürüst olmamakla suçlamaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Suriye Devlet Başkanlığı Medya Ofisi'nin eski direktörü Kamel Sakr'ın ortaya attığı iddialarda, HTŞ operasyonları yoğunlaşırken Esad'ın izlediği adımlara da yer verildi.

Sakr, 8 Aralık'ta Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) öncülüğündeki silahlı muhalifler tarafından devrilmeden önce Esad'ın, Irak ve farklı hükümetlerin yetkilileriyle müzakereler yürüttüğünü söyledi. Aktarılana göre Esad, bir siyasi 'geçiş formülü' istiyordu ancak olaylar farklı seyretti.

Syria TV'de yer alan habere göre Sakr, Esad'ın, Putin'den yardım istemek için 26 Kasım'da Moskova'ya gittiğini ancak görüşme 2 gün gecikirken Halep'in düştüğünü ifade etti. Buna göre Esad, İran'dan gelen yardımın Suriye hava sahasına ulaşmasını kolaylaştırmak için Putin'den doğrudan askeri destek talep etti. Putin'in olumlu geri dönüşüne rağmen bu yardımlar gerçekleşmedi.

Sakr, görüşmelerde Esad'ın istediği sonuçlara ulaşamadığını, ziyaretin gizli kalması için Putin'in talimat verdiğini öne sürerken Esad'ın 6 Aralık'ta da İran dini lideri Hamaney’in danışmanı Ali Laricani ile Şam'da bir araya geldiğini, burada da 'hayal kırıklığı' yaşadığını belirtti.

ANKARA İLE İLETİŞİME GEÇİLDİ

Haberde; Ankara ile de iletişime geçildiği aktarıldı. Buna göre Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad ile arabuluculuk yapma niyetinde olmadığını doğrulamış, bu da muhalefetin Şam'a ulaşmasının önünü açmıştı. Sakr'a göre Esad, gerçeklikten uzaklaşarak Erdoğan'la görüşmeyi reddetti. Bu, toplantının sonuçlarından duyulan korkunun birleşimiydi.

TÜRKİYE'Yİ SUÇLAYACAKTI

Sakr'ın aktardığına göre Esad, Halep ve Humus'un ele geçirilmesinin ardından bir ulusa sesleniş konuşması yapmak istedi. 400 kelimelik konuşma için tüm hazırlıklar yapıldı ancak bu konuşma hiçbir zaman gerçekleşmedi. Sakr'a göre konuşmanın ikinci paragrafı Türkiye'ye yönelik eleştiriler içeriyordu. Esad'ın bizzat kaleme aldığı bu kısımda Türkiye, 'Halep'i işgal etmeye çalışmakla ve Suriye'ye yönelik tutumunda dürüst olmamakla' suçlanıyordu.