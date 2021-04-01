Suudi jeti, Husilere ait ''drone''u böyle vurdu

Husilerle Suudi ordusu arasında çatışmalar devam ederken, bir Suudi jetinin Husilere ait olduğu belirtilen bir drone'u vurduğu görüntülerin yer aldığı yeni bir video yayınlandı.

Görüntülerde, Qased serisi bir insansız hava aracının Suudi F-15 savaş uçağı tarafından vurulduktan sonra parçalandığı görülüyor.

Görüntülerin, açıklanmayan bir alandaki askerleri hedef alan bir 'intihar drone'u' olduğu belirtilirken, aracın bir füze isabet etmesi sonucunda parçalanmasının ardından bölgedeki Suudi savaş uçağına ait görüntüler kameralara yansıdı.

Suudi yönetimi, askeri bölgelerine gerçekleştirilen drone saldırılarından Husileri sorumlu tutuyor. Krallık, geçen hafta Husilerin liman kenti Cazan'daki bir petrol terminaline saldırarak yangına neden olduğunu söyledi.

​ABD Başkanı Joe Biden ise, geçen ay yaptığı açıklamada ülkesinin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği desteği sona erdirdiğini duyurdu ve Husileri terör örgütü listesinden çıkardığını açıkladı. Biden ayrıca, ABD'nin Suudi Arabistan'ın kendisini dış saldırılara karşı savunmasına yardım etmeye devam edeceğini vurguladı, ancak ABD Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı bir diğer konuşmada da savaşın 'sona ermesi gerektiğini' söyledi.

ABD yönetimi, Husileri İran'ın silahlandırdığını savunurken, Tahran ise söz konusu iddiaları reddediyor.