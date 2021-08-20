Taliban'ın hedefindeki ünlü şarkıcı Türkiye'ye sığındı

Taliban'ın hedefindeki isimlerden biri olan pop yıldızı Aryana Sayeed'in, Kabil'den Doha'ya giden uçakta olduğu ortaya çıktı. Daha sonra İstanbul'a gelen Sayeed, sosyal medya hesabından ''Sizinle paylaşacağım çok hikayem var'' mesajını paylaştı.

Afganistan'daki tüm şehirleri bir bir alan Taliban, geçtiğimiz pazar günü Kabil'e girerek yönetimi ele geçirdi. Taliban güçlerinin 20 yıl sonra ülkeye girmesi ile binlerce kişi ülkeden ayrıldı. Yüzlerce kişinin bindiği uçağın içinde bir tanıdık ismin de olduğu öğrenildi.

UÇAKTAN PAYLAŞIM YAPTI

Afganistan'da polis koruması altında yaşayan ve şarkılarını söylemeye devam ettiği için Taliban'ın hedefinde olduğu ileri sürülen Aryana Sayeed, Afganistan'dan ayrılarak Katar'a gitti. Instagram'da 1,3 milyon takipçisi bulunan şarkıcı, uçakta çektiği bir fotoğrafı da sevenleriyle paylaştı. Şarkıcının paylaşımı kısa sürede 94 binden fazla beğeni aldı.

İSTANBUL'A GELDİ

36 yaşındaki Sayeed, 1,3 milyon takipçisi olan Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "İyiyim ve hayattayım. Unutulmaz birkaç geceden sonra Katar, Doha'ya ulaştım. İstanbul'a dönüş uçağımı bekliyorum" notunu yazdı.

"ÇOK HİKAYEM VAR"

Sayeed daha sonra, onu Türkiye'ye getiren uçaktan da paylaşım yaptı. Afgan şarkıcı, "Eve ulaştıktan sonra aklım ve hislerim güvensiz ve şoke edici dünyadan normale döndü. Sizinle paylaşacağım çok hikayem var" dedi.