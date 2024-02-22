Tesla'ya Almanya'da engel!

Almanya'da Tesla'nın Brandenburg'daki fabrikası için genişleme oylaması olmsuz sonuçlandı.

Tesla, Almanya'nın Brandenburg kentinde yeni bir fabrika genişlemesi için halk arasında yapılan bir oylamada başarılı olamadı. Genişleme için orman kesilmesi gerektiği gerekçesiyle yerel halkın çoğunluğu karşı oy verdi.

Tesla'nın Brandenburg tesisi, demiryolu yük deposu ve depolama tesisleriyle birlikte lojistik süreçleri daha bağımsız hale getirecek ve üretim duraklamalarının önüne geçileceği planları içeriyordu.

Oylama sonucunun bağlayıcı olmadığı belirtildi. Tesla yetkilileri, toplumla işbirliğini artırmayı planladıklarını ve genişleme planları üzerindeki oylama sonucuna saygı duyduklarını açıkladı.

Tesla'nın Almanya'daki fabrikasının 2023 yılında Model Y araçlarının yıllık 375.000 adet üretebileceği belirtiliyor.

Almanya ve Fransa, Avrupa'da elektrikli araçlar için en büyük pazarları temsil ediyor. Ancak Tesla, Avrupa'da giderek artan rekabetle karşı karşıya kalıyor.