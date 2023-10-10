THY ve Pegasus, İsrail seferlerini durdurdu

Türk Hava Yolları ve Pegasus, İsrail seferlerine bir süreliğine ara verildiğini açıkladı.

THY, İsrail ve Hamas arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle seferlerini durdurduğunu açıkladı.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Türk Hava Yollarının ikinci bir bildirime kadar İsrail seferlerine ara verdiğini açıkladı. Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İsrail'de yaşanan mevcut durum sebebiyle seferlerimize ikinci bir bildirime kadar ara verilmiştir” ifadelerini kullandı.

PEGASUS DA ARA VERDİ

Türk Hava Yolları'nın ardından Pegasus Hava Yolları da İsrail uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı. Pegasus Hava Yolları'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "İsrail'de yaşanan mevcut durum nedeniyle İsrail kalkışlı ve varışlı seferlerimize ikinci bir bildirime kadar ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca yolculardan 7 Ekim ve öncesinde satın aldıkları ve 7 ile 31 Ekim tarihlerini kapsayan İsrail kalkışlı-varışlı seferlere ait biletler için, "Ücretsiz olarak açığa alabilir veya iptal ederek kesintisiz iade alabilir veya ücretsiz olarak tarih değişikliği yapabilirsiniz. 31 Ekim sonrası uçuşlarımıza ilişkin güncel bilgiler için duyurular sayfamızı takip etmeye devam edebilirsiniz" denildi.

SON UÇAKLAR İSTANBUL'A İNDİ

Uçuşların durdurulması kararı öncesinde İsrail'den kalkan TK6881 ve TK787 sefer sayılı uçaklar havalandı. TK6881 sayılı Tel Aviv uçağı 18.20 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Aralarında çok sayıda çocuk ve kadının bulunduğu yolculardan bazıları İstanbul Havalimanı'nı transit olarak kullanarak ABD ve Avrupa'daki ülkelere gitti. Bazı yolcular ise İstanbul'u tercih etti.

"TEL AVİV'DE HAVALİMANINDA ÇOK UZUN KUYRUKLAR VAR"

Kardeşiyle aktarmalı olarak ABD'ye gitmek için İstanbul'a gelen yolculardan biri de İsrail vatandaşı Rebecca Satloff oldu. Tel Aviv'de yaşadığını belirten Satloff, "Şu anda Türkiye'deyiz. Buradan ne yazık ki Amerika'ya gitmeye çalışıyoruz. Aktarma uçuşuyla Los Angeles'a gideceğiz. Türkiye'de olmak güzel. Bunun için çok minnettarız. Tel Aviv'de havalimanında çok uzun kuyruklar var. İnsanlar uçuş için yalvarıyor. Bu uçuşlara çok para ödedik" diye konuştu.

ARJANTİNLİ TURİST GRUP İSRAİL'DEN AYRILIP İSTANBUL'A GELDİ

Uçaktaki yolcular arasında turistik seyahat için İsrail'de bulunan Arjantinli bir turist grubu yer aldı. Çıkan olayların ardından Tel Aviv'den ayrılıp İstanbul'a gelen grubun bir kaç gün Türkiye'de kalacağı öğrenildi. THY'nin Tel Aviv'den kalkan TK787 sefer sayılı son uçağı da saat 21.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

DHA