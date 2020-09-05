Tiktok'taki ''challenge''a katılan lise öğrencisi hayatını kaybetti!

ABD'de TikTok kullanıcılarının arasında son zamanlarda yaygınlaşan 'challenge'a katılan ve halüsinasyona sebep olan bir alerji ilacını aşırı dozda kullanan Oklahoma eyaletinde yaşayan 15 yaşındaki lise öğrencisi Chloe Phillips, hayatını kaybetti.

Chloe'nin halası Janette Sissy Leasure, Facebook hesabından yeğenin hayatını kaybetmesine sebep olan ilacın ismini paylaşarak aileleri çocuklarını bu ilaca karşı uyarmaları çağrısında bulundu.

Kanada'da bulunan Toronto Üniversitesi eczacılık bilimi ve toksikoloji bilim başkanı David Juurlink, aşırı dozda alınan ilacın önce kasılmaya sonra kalp krizine sebep olduğunu söyledi. Dr. David, bu ilacın insanların kafalarına göre alabileceği bir ilaç olmadığını söyledi.

Dr. David ilacın ayrıca uykusuzluk, sinirlilik, bulanık görme, gözde kuruluk, ter ve idrar atma gibi ciddi sorunlara sebep olabileceğini söyledi.