Titan yolcularının son anları ortaya çıktı

Titanik enkazına yaptığı yolculukta yüksek basınç nedeniyle patlayan ve 5 kişiye mezar olan Titan’daki yolcuların son anları ortaya çıktı.

İngiliz Dailymail gazetesinin haberine göre, denizaltındaki 5 kişi son anlarında denizdeki canlılarını en sevdikleri müzikler eşliğinde seyrettiler. Olay sonrası açıklamalarda bulunan Christine, oğlunun denizaltıya binmeden önce heyecandan titrediğini ifade ederek kendisine, "Aman tanrım, bu çok havalı" dediğini aktardı. Dalıştan önce yolculara hafif beslenmeleri tembih edildi. Öte yandan kalın çoraplar ve şapka takmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Atlantik Okyanusu'nun serin sularına karşı önlem almak istenmişti. Denizaltında tuvaletin olmadığı bildirilirken yolcuların bir perdenin arkasındaki şişelere ihtiyaçlarını giderdikleri biliniyor. OceanGate yolcuları en sevdikleri müzikleri bluetooth hoparlör aracılığıyla çalmaları için telefonlarına yüklemişlerdi. Bu müzikler eşliğinde biyolüminesan adındaki yaratıkları seyrederek yolculuklarını sürdürdüler.