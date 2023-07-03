  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Titan yolcularının son anları ortaya çıktı

Titan yolcularının son anları ortaya çıktı

Titan yolcularının son anları ortaya çıktı
Güncelleme:

Titanik enkazına yaptığı yolculukta yüksek basınç nedeniyle patlayan ve 5 kişiye mezar olan Titan’daki yolcuların son anları ortaya çıktı.

İngiliz Dailymail gazetesinin haberine göre, denizaltındaki 5 kişi son anlarında denizdeki canlılarını en sevdikleri müzikler eşliğinde seyrettiler.

Olay sonrası açıklamalarda bulunan Christine, oğlunun denizaltıya binmeden önce heyecandan titrediğini ifade ederek kendisine, "Aman tanrım, bu çok havalı" dediğini aktardı.

 Dalıştan önce yolculara hafif beslenmeleri tembih edildi. Öte yandan kalın çoraplar ve şapka takmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Atlantik Okyanusu'nun serin sularına karşı önlem almak istenmişti.

 Denizaltında tuvaletin olmadığı bildirilirken yolcuların bir perdenin arkasındaki şişelere ihtiyaçlarını giderdikleri biliniyor.

OceanGate yolcuları en sevdikleri müzikleri bluetooth hoparlör aracılığıyla çalmaları için telefonlarına yüklemişlerdi.

Bu müzikler eşliğinde biyolüminesan adındaki yaratıkları seyrederek yolculuklarını sürdürdüler.

 

Etiketler titanik titan Titanik enkazı patlama anı son anları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar, Euro ve altın tatilden zirvede çıktı
Atatürk heykeline tırmanan Suriyeli gözaltında
Türkiye bir facianın eşiğinden döndü: 250 yolculu tren alev aldı
20 bin TL maaşla çalışan bulamayınca çözümü böyle buldular
Acun Ilıcalı'dan sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya çok özel doğum günü kutlaması
Plaja asılan tabela tatilcileri çıldırttı! Soyunarak protesto ettiler
İstanbul'da korkunç kaza! Ortalık savaşa alanına döndü
Döviz mevduat oranı en yüksek ilimiz açıklandı
TÜİK Haziran 2023 enflasyonu ne zaman açıklanacak ?
ENAG, Haziran 2023 enflasyon rakamlarını açıkladı