Toplantı tamamlandı: İsrail karşılık verecek mi?

İsrail Savaş Kabinesi, İran'ın 13 Nisan'da gerçekleştirdiği hava saldırısına nasıl bir "yanıt" verileceğini görüşmek üzere yaptığı toplantıyı tamamladı.

İsrail Savaş Kabinesi'nin, İran'a karşı "acı verici misilleme saldırısı" seçeneklerini ele aldığı ancak bunların bölgesel bir savaşı tetiklemeyeceği öne sürüldü.

Savaş Kabinesi, İran'ın 13 Nisan'da düzenlediği hava saldırısına verilecek "yanıtı" görüşeceği toplantıyı tamamladı.

Kanal 12'nin haberinde, toplantıda İran'ın saldırısına yanıt olarak çeşitli seçeneklerin tartışıldığı ve bu seçeneklerin her birinin "İran'a karşı acı verici misilleme saldırısı" olduğu öne sürüldü.

Haberde, toplantıda ele alınan bu seçeneklerin "bölgesel bir savaşa yol açmayacağı" savunulurken, Savaş Kabinesi'nin "ABD tarafından engellenmeyecek bir yanıtı seçmeyi amaçladığı" belirtildi.

Ancak kabine üyeleri arasında İran'ın saldırısına nasıl ve ne zaman cevap verileceği konusunda anlaşmazlık yaşandığı öne sürülüyor.

"GERÇEK BUNUN TAM TERSİ"

İddiaya göre kabine üyeleri Benny Gantz ile Gadi Eisenkot İran'ın saldırısına hemen karşılık verilmesini önerse de bu teklif reddedildi.

Ancak İsrail Başbakanlığı, anlaşmazlık iddialarını reddeti; "gerçek bunun tam tersi" açıklaması yaptı.

İsrail basınına göre kabinede iki farklı görüş öne çıkıyor.

Bir grup, misillemeye kısa ve hızlı bir şekilde karşılık verilmesi gerektiği görüşünde.

ÜLKELERDEN İSRAİL'E iRAN'A KARŞILIK VERİLMEMESİ ÇAĞRISI

Diğer grupsa, iyi bir plan yapıp güçlü bir karşılık verilmesi gerektiğini düşünenlerden oluşuyor.

Birçok ülkeden İsrail'e İran'a askeri bir karşılık vermemesi çağrısı var.

ABD Başkanı Joe Biden bu konuda net bir çizgi çekti.

Almanya, Fransa ve İngiltere'den de benzer çağrılar geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'i ikna etmek için her şeyi yapacağını söyledi. Almanya Başbakanı Scholz da İsrail'i bir başka saldırı olmaması konusunda uyardığını belirtti. İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron da aynı çağrıyı yaptı.

GENELKURMAY BAŞKANI: SALDIRILARA KARŞILIK VERİLECEK

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İran'ın, İsrail topraklarına çok sayıda füze ve İHA fırlatmasına karşılık verileceğini belirterek, saldırının "yanıtsız kalmayacağını" söyledi.

"SALDIRI İÇİN HAZIRLIKLAR TAMAM"

İsrail basınında yer alan haberlere göre ise İsrail Hava Kuvvetleri'nin, İran'a yönelik olası saldırı için hazırlıkları tamamladığı belirtildi.

İRAN-İSRAİL GERİLİMİ

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde 7 kişi ölmüştü.

İran, İsrail'in konsolosluk saldırısının ülkesinin topraklarına saldırı anlamına geldiğini ve misillemede bulunacaklarını duyurmuştu.

İsrail de İran'ın saldırılarına karşılık vereceğini bildirmişti.

İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmış, bazı askeri hedeflerin vurulduğunu açıklamıştı.

İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini belirtmişti.