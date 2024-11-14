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Trump Dışişleri Bakanlığı için Türkiye düşmanı ismi önerdi

Trump Dışişleri Bakanlığı için Türkiye düşmanı ismi önerdi
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ABD'de başkalık seçimlerini kazanarak yeniden başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump, Türkiye'ye karşı sert açıklamaları ve İran, Çin politikalarındaki şahin tavrıyla dikkat çeken Marco Rubio'yu Dışişleri Bakanlığı'na aday gösterdi.

ABD'deki Başkanlık seçimlerini kazanarak 60'ıncı ABD Başkanı seçilen Donald Trump, Dışişleri Bakanlığı için Florida Senatörü Marco Rubio'yu aday gösterdi.

Rubio İsrail yanlısı duruşu, İran'a yönelik sert tutumu, Çin’e karşı şahin politikaları ve Türkiye hakkındaki sert çıkışlarıyla tanınan bir isim...

Rubio, özellikle Suriye politikası ve Türkiye'nin Kürtler ile olan ilişkilerine dair eleştirileri, 2 ülke arasındaki diplomatik ilişkileri zaman zaman germişti.

Rubio’nun dışişleri bakanı olarak atanması durumunda, ABD’nin İran ve Çin’e karşı daha agresif bir politika izlemesi beklenirken bununla birlikte, İsrail ile ilişkilerin daha da güçlenmesi, Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcına işaret edebilir.

 

 

Etiketler donald trump abd türkiye ABD Başkanı Marco Rubio
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