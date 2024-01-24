  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Trump, New Hampshire'daki ön seçimi kazandı

Trump, New Hampshire'daki ön seçimi kazandı

Trump, New Hampshire'daki ön seçimi kazandı
Güncelleme:

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayının belirlenmesi için New Hampshire eyaletinde yapılan ön seçimi kazandı.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi Cumhuriyetçi Parti'nin adayının belirlenmesi için yapılan eyalet ön seçiminde ikinci zaferini kazandı. New Hampshire eyaletinde yapılan ön seçimde oyların yüzde 91'i sayıldı. İlk sonuçlara göre Trump oyların yüzde 54.6'sını alırken, rakibi ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise 43.1 oy oranıyla yenilgiye uğradı. Sayılan oy oranına göre Haley'in aradaki farkı kapatması mümkün görünmezken, Haley yaptığı açıklamada, "Ben bir savaşçıyım ve kavgacıyım. Şu anda Donald Trump'ın karşısında duran son kişiyim" dedi.

Oyların yarısına yakınını aldığını belirterek yarışmaya devam edeceği mesajını veren Haley, "Daha gidecek yolumuz var. İlerlemeye devam ediyoruz. Bu yarış henüz bitmedi. Daha onlarca eyalet var" ifadesini kullandı.

Donald Trump ise Haley’in konuşmasına dikkat çekerek onu "sahtekar" olarak nitelendirdi. "Kazanmış gibi bir konuşma yapıyor. Kazanamadı, kaybetti. Çok kötü bir gece geçirdi" ifadesini kullanan Trump, Haley'in hayal dünyasında yaşadığını söyledi.

İLK ZAFERİNİ IOWA'DA KAZANDI

Cumhuriyetçi Parti'nin ilk ön seçimi 15 Ocak'ta Iowa eyaletinde gerçekleştirilmiş, Trump oyların yüzde 51’ini alarak ilk zaferini elde etmişti. Trump’ın rakiplerinden Florida Valisi Ron DeSantis yüzde 21.2, ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley yüzde 19 ve teknoloji girişimcisi Vivek Ramaswamy yüzde 7.7 oy oranıyla seçimi tamamlamıştı. Vivek Ramaswamy, düşük bir oy oranı elde etmesinin ardından yarıştan çekildiğini açıklamıştı. DeSantis de pazar günü aday adaylığından çekilme kararı almış, Trump’ı destekleyeceğini söylemişti.

Cumhuriyetçi Parti’nin bir sonraki ön seçimi 24 Şubat’ta Haley'in daha önce vali olarak görev yaptığı Güney Carolina eyaletinde düzenlenecek.

Etiketler trump seçim ön seçim
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Altınok mu, Yavaş mı ? İşte son Ankara anketi Altınok mu, Yavaş mı ? İşte son Ankara anketi Wanda Nara kışın ortasında bikinili pozlarıyla yazı getirdi Wanda Nara kışın ortasında bikinili pozlarıyla yazı getirdi ''İçimde prezervatif kaldı'' diyen güzel oyuncu annesine söylediği ana dair itirafı olay oldu ''İçimde prezervatif kaldı'' diyen güzel oyuncu annesine söylediği ana dair itirafı olay oldu Sürpriz ek zam sonrası emeklilerin yeni kök maaş tablosu belli oldu Sürpriz ek zam sonrası emeklilerin yeni kök maaş tablosu belli oldu Türkiye'de 7'nci vaka! Şimdi de yalancı kalp krizi alarmı Türkiye'de 7'nci vaka! Şimdi de yalancı kalp krizi alarmı Ünlü ekonomist Türkiye'nin 2 yeni derdini açıkladı: Skimpflasyon ve Shrinkflasyon Ünlü ekonomist Türkiye'nin 2 yeni derdini açıkladı: Skimpflasyon ve Shrinkflasyon Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş'ın doğal hallerine beğeni yağdı Kızıl Goncalar'ın Zeynep'i Mina Demirtaş'ın doğal hallerine beğeni yağdı TCMB'nin faiz kararına 1 kala Dolar, Euro ve altın zirvede TCMB'nin faiz kararına 1 kala Dolar, Euro ve altın zirvede Öğretim görevlisinden aile katliamı: Eşini yaraladı,, kızını, kayınvalidesini öldürüp intihar etti Öğretim görevlisinden aile katliamı: Eşini yaraladı,, kızını, kayınvalidesini öldürüp intihar etti Fon vurgunu davasında Arda Turan'ın mesajları ortaya çıktı Fon vurgunu davasında Arda Turan'ın mesajları ortaya çıktı