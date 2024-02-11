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Trump ortalığı karıştırdı; NATO'dan açıklama geldi

Trump ortalığı karıştırdı; NATO'dan açıklama geldi
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO'ya finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen müttefiklere yönelik herhangi bir Rus saldırısını engellememe tehdidinde bulunduğu yönündeki ifadelerine tepki gösterdi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Norveç televizyonu "channel TV2"ye verdiği röportajda "Müttefiklerin birbirlerini savunmayacağına dair herhangi bir öneri güvenliğimize zarar verir. Başkanlık seçimini kim kazanırsa kazansın, ABD'nin NATO'nun güçlü ve sadık bir müttefiki olarak kalmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

AB'DEN DE TEPKİ GELDİ

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de X hesabından paylaştığı mesajda "NATO'nun güvenliği ve 5. madde dayanışması konusundaki pervasız açıklamalar yalnızca Putin'in çıkarınadır." değerlendirmesini yaptı.

Michel, bu tür açıklamaların AB'ye stratejik özerkliğini acilen geliştirmesi, savunmasına yatırım yapması gerektiği mesajını verdiğini belirtti.

TRUMP'IN İDDİASI

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin South Carolina eyaletinde yaptığı konuşmada, başkan olduğu dönemde, NATO'ya finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen müttefiklere yönelik herhangi bir Rus saldırısını engellememe tehdidinde bulunduğunu söylemişti.

Etiketler avrupa birliği nato donald trump açıklama yanıt
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