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Trump'tan çirkin açıklama: ''Dünya liderleri popomu öpüyorlar''

Trump'tan çirkin açıklama: ''Dünya liderleri popomu öpüyorlar''
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ABD Başkanı Donald Trump, gümrük tarifelerini duyurduktan sonra küresel liderlerin kendisine anlaşma yapmak için her şeyi yapmaya hazır olduklarını söylediğini belirtti. Trump, ''Bu ülkeler bizi arıyor, popomu öpüyorlar.'' ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da açıkladığı yeni gümrük tarifeleri yürürlüğe girdi. 

ABD, Çin'e yüzde 104, Vietnam'a yüzde 46, Japonya'ya yüzde 24, İngiltere'ye yüzde 10, Güney Kore'ye yüzde 25, Tayland'a yüzde 36, İsviçre'ye yüzde 31, Tayvan'a yüzde 32, Hindistan'a yüzde 26, Malezya'ya yüzde 24 vergi tarifesi getirdi. Türkiye'ye ise yüzde 10 vergi uygulandı. 

Geniş bir yelpazedeki ithal ürünleri kapsayan bu uygulama, küresel çapta misilleme planlarını tetikleyerek yeni bir ticaret savaşı başlattı.

TRUMP AĞZINI BOZDU

Trump, gümrük tarifelerini duyurduktan sonra küresel liderlerin ticaret anlaşması yapabilmek için kendisine ''her şeyi yapmaya hazır'' olduklarını söyledi. 

"POPOMU ÖPÜYORLAR''

Washington’daki Ulusal Cumhuriyetçi Kongre Komitesi Yemeği’nde konuşan Trump, "Bu ülkeler bizi arıyor, popomu öpüyorlar. Anlaşma yapabilmek için ölüyorlar. ‘Lütfen efendim, her şeyi yaparım’ diyorlar" ifadelerini kullandı.

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Etiketler abd gümrük vergisi tarife donald trump
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