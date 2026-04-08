  Trump'tan İran açıklaması: ''15 maddenin çoğunda anlaştık''

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakerelerde büyük yol katettiklerini belirterek, 15 maddelik çözüm planının çoğunda uzlaşma sağlandığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile varılan geçici ateşkesin ardından yürütülen müzakere sürecine dair kritik detaylar paylaştı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Trump, iki ülke arasındaki gümrük vergileri ve yaptırımların hafifletilmesi konularında çalışma yürüttüklerini belirtti.

Trump, ABD’nin çok verimli bir rejim değişikliği sürecinden geçtiğini tespit ettiği İran ile yakın bir çalışma içinde olacağını bildirdi. Uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin tamamen duracağını kaydeden Trump, yerin derinliklerine gizlenmiş nükleer kalıntıların ABD tarafından çıkarılıp bölgeden uzaklaştırılacağını aktardı.

Trump, İran ile gümrük vergileri ve yaptırımların hafifletilmesi konusunda görüştüklerini vurgulayarak, “Görüşmeye devam edeceğiz. 15 maddenin çoğu üzerinde zaten anlaşmaya varıldı” ifadelerini kullandı.

İran'a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi

Kısa süre sonra sanal medya hesabından bir paylaşım daha yapan Trump, “İran’a askeri silah sağlayan herhangi bir ülkeye derhal geçerli olmak üzere yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacaktır. Hiçbir istisna veya muafiyet olmayacaktır" açıklamasında bulundu.

DHA

Etiketler abd donald trump nükleer
