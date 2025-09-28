  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Trump'tan merak uyandıran Orta Doğu açıklaması

Trump'tan merak uyandıran Orta Doğu açıklaması

Trump'tan merak uyandıran Orta Doğu açıklaması
Güncelleme:

Geçtiğimiz cuma günü ''Gazze konusunda anlaşmaya çok yakınız'' açıklaması yapan ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Trump, ''Orta Doğu'da büyüklük için gerçek bir şansımız var. Herkes ilk kez özel bir şeyin parçası olmaya hazır. Bunu başaracağız'' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’tan dikkat çeken Orta Doğu açıklaması geldi. Cuma günü Gazze Şeridi’nde ateşkese yönelik yeni bir planın varlığından söz eden Trump, bugün kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social’dan yaptığı paylaşımda, "Orta Doğu'da büyüklük için gerçek bir şansımız var. Herkes ilk kez özel bir şeyin parçası olmaya hazır. Bunu başaracağız" ifadelerini kullandı.

Trump-Netanyahu görüşmesi

ABD Başkanı Donald Trump, yarın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray’da bir araya gelecek. Beyaz Saray yetkilileri, görüşmede, Gazze Şeridi’ndeki durum ile ateşkes ve esir takası anlaşması konusunun masaya yatırılacağını belirtti.

Hamas: Yeni bir teklif almadık

Öte yandan Hamas, İsrail’in 9 Eylül’de Katar’ın başkenti Doha’da müzakere heyetine yönelik düzenlediği suikast girişiminin ardından Gazze’de ateşkese ilişkin müzakerelerin durduğunu ve ara buluculardan yeni bir teklif almadığını duyurdu. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Hamas, kardeş ara buluculardan herhangi bir yeni teklif almadığını teyit eder" ifadesi kullanıldı.

Trump'tan kritik Gazze açıklaması: ''Anlaşmaya çok yakınız''Trump'tan kritik Gazze açıklaması: ''Anlaşmaya çok yakınız''Dünya

 

İHA

text-ad
Etiketler donald trump orta doğu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da hissedilen deprem hava trafiğini kilitledi İstanbul'da hissedilen deprem hava trafiğini kilitledi İki saatlik yolu 2 dakikaya indiren dünyanın en büyük köprüsü açıldı İki saatlik yolu 2 dakikaya indiren dünyanın en büyük köprüsü açıldı Hande Erçel'e ayrılık yaramadı: Hem aşkta hem işte kaybetti Hande Erçel'e ayrılık yaramadı: Hem aşkta hem işte kaybetti 120 bin kişilik mitingde büyük facia: Birbirlerini ezdiler! 120 bin kişilik mitingde büyük facia: Birbirlerini ezdiler! Çanakkale'de tarihi değiştirecek keşif: Troya Savaşı'nın gerçek yüzü gün yüzüne çıktı Çanakkale'de tarihi değiştirecek keşif: Troya Savaşı'nın gerçek yüzü gün yüzüne çıktı Galatasaray - Liverpool maçına Fransız hakem Galatasaray - Liverpool maçına Fransız hakem İzmir'de maç öncesi hakeme bıçaklı saldırı! İzmir'de maç öncesi hakeme bıçaklı saldırı! Uzman isimden Kütahya depremi sonrası tedirgin eden uyarı Uzman isimden Kütahya depremi sonrası tedirgin eden uyarı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy bugünkü depremi de bildi! Prof. Dr. Şener Üşümezsoy bugünkü depremi de bildi! Arda Güler attı, anne ve babasının sevinci gündem oldu Arda Güler attı, anne ve babasının sevinci gündem oldu
Çocuğunu görmeye gitti; eli sopalı kadınların saldırısına uğradı Çocuğunu görmeye gitti; eli sopalı kadınların saldırısına uğradı Eli silahlı baba-oğul kıraathanede dehşet saçtı Eli silahlı baba-oğul kıraathanede dehşet saçtı Kütahya'da 5.4 büyüklüğünde deprem! Birçok ilde hissedildi Kütahya'da 5.4 büyüklüğünde deprem! Birçok ilde hissedildi Özcan Deniz yeni imajıyla sosyal medyanın diline düştü! Özcan Deniz yeni imajıyla sosyal medyanın diline düştü! Restoranda yemek yerken bir anda kanlar içinde kaldı Restoranda yemek yerken bir anda kanlar içinde kaldı Donald Trump'tan piyasaları karıştıracak paylaşım Donald Trump'tan piyasaları karıştıracak paylaşım Meteoroloji'den kritik uyarı: İstanbul dahil 17 il için sarı alarm verildi Meteoroloji'den kritik uyarı: İstanbul dahil 17 il için sarı alarm verildi Nejat İşler'in olaylı gecesi! Küfürle başladı, muhabirin kafa atmasıyla bitti Nejat İşler'in olaylı gecesi! Küfürle başladı, muhabirin kafa atmasıyla bitti 121 şirketine el konulmuştu... Can Holding'in patronu için karar çıktı! 121 şirketine el konulmuştu... Can Holding'in patronu için karar çıktı!