Trump'tan merak uyandıran Orta Doğu açıklaması

Geçtiğimiz cuma günü ''Gazze konusunda anlaşmaya çok yakınız'' açıklaması yapan ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Trump, ''Orta Doğu'da büyüklük için gerçek bir şansımız var. Herkes ilk kez özel bir şeyin parçası olmaya hazır. Bunu başaracağız'' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’tan dikkat çeken Orta Doğu açıklaması geldi. Cuma günü Gazze Şeridi’nde ateşkese yönelik yeni bir planın varlığından söz eden Trump, bugün kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social’dan yaptığı paylaşımda, "Orta Doğu'da büyüklük için gerçek bir şansımız var. Herkes ilk kez özel bir şeyin parçası olmaya hazır. Bunu başaracağız" ifadelerini kullandı.

Trump-Netanyahu görüşmesi

ABD Başkanı Donald Trump, yarın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray’da bir araya gelecek. Beyaz Saray yetkilileri, görüşmede, Gazze Şeridi’ndeki durum ile ateşkes ve esir takası anlaşması konusunun masaya yatırılacağını belirtti.

Hamas: Yeni bir teklif almadık

Öte yandan Hamas, İsrail’in 9 Eylül’de Katar’ın başkenti Doha’da müzakere heyetine yönelik düzenlediği suikast girişiminin ardından Gazze’de ateşkese ilişkin müzakerelerin durduğunu ve ara buluculardan yeni bir teklif almadığını duyurdu. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Hamas, kardeş ara buluculardan herhangi bir yeni teklif almadığını teyit eder" ifadesi kullanıldı.

İHA