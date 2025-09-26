Trump'tan kritik Gazze açıklaması: ''Anlaşmaya çok yakınız''

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze konusunda anlaşmaya çok yakın olduklarını belirterek, ''Bu anlaşma rehinelerin geri dönmesini sağlayacak, savaşı bitirecek ve barış getirecek'' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ryder Kupası’na katılmak üzere Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trump, “Gazze konusunda anlaşmaya çok yakınız. Bu anlaşma rehinelerin geri dönmesini sağlayacak, savaşı bitirecek ve barış getirecek” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da bir araya gelmişti. ABD ziyaretinden dönerken uçakta açıklamalarda bulunan Erdoğan, ''Gazze'deki katliamları sonlandırma iradesinin ortaya konulması açısından buluşmamız çok çok önemliydi. Sayın Trump toplantıda Gazze'deki çatışmaların son bulmasını, kalıcı barışa ulaşmanın gerekliliğini ifade etti. Biz de Gazze'de ve Filistin'in tamamında önce ateşkese, sonra da kalıcı barışa nasıl ulaşılabileceğini anlattık. Orada bir anlayış birliği oluştu. İki devletli çözümün bölgede kalıcı barışı sağlayacak formül olduğunu, mevcut durumun sürdürülemeyeceğini ifade ettik. Sayın Trump da mevcut durumun böyle devam edemeyeceğinin farkında'' ifadelerini kullanmıştı.

DHA