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Türk denizcilerin bulunduğu gemi mayına çarptı

Türk denizcilerin bulunduğu gemi mayına çarptı
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Tune Nehri'nde seyreden Panama bayraklı bir gemi mayına çarptı. Denizcilik Genel Müdürlüğü, mayına çarpan gemideki 4 Türk denizcinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Ukrayna Güney Askeri Komutanlığı, tahıl yüklemek üzere Tuna Nehri'ndeki bir limana giden Panama bayraklı dökme yük gemisinin Karadeniz’de Rusya tarafından yerleştirilen mayına çarptığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, mayına çarpan geminin kontrolünü kaybettiği ve üst güvertede yangın çıktığı ifade edildi.

4 TÜRK'ÜN SAĞLIK DURUMU İYİ

Denizcilik Genel Müdürlüğü, gemide güverte stajyeri, yağcı, usta gemici ve fitter olarak görev yapan 4 Türk denizcinin bulunduğunu açıkladı.

Yapılan açıklamada denizcilerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken "Olay AAKK Merkezimiz tarafından takip edilmektedir." denildi.

İHA

Etiketler tuna nehri panama bayraklı gemi türk denizci
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