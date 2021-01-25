Türk gemisine korsan baskını kamerada

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Nijerya açıklarındaki Gine Körfezinde seyir halindeki Mozart isimli Türk konteyner gemisi korsan saldırısına uğradı. Korsanların silahlarla baskın düzenlediği gemideki, Azeri bir denizci hayatını kaybetti. Korsanlar, 15 denizciyi rehin alarak gemiden ayrıldı.
SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Türkiye, Nijerya'da deniz haydutlarının Türk gemisine yaptığı saldırıda kaçırdığı mürettebatın bulunması için başlattığı girişimleri sürdürürken, gemiye yapılan baskın anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Azerbaycan kanalında yayınlanan görüntülerde gemiye giren korsanların personelleri şiddet uygulayarak bir alanda topladığı yer alıyor.
Korsanlar Türk gemisine nasıl girdi? Nefes kesen detaylar
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