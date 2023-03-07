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Türkiye'deki deprem tedirgin etti: Putin'den deprem talimatı

Türkiye'deki deprem tedirgin etti: Putin'den deprem talimatı
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Türkiye'de yaşanan deprem felaketi birçok ülkeyi alarma geçirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kendi ülkesi için bir deprem raporunun hazırlanmasını istedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus hükümetine, ülkede deprem riski bulunan bölgeleri sürekli gözlemleme talimatı verdi.

ÖNLEMLER GELİŞTİRİLECEK
Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Putin'in, Rus hükümetine, Rusya'da tehlikeli doğa olaylarının incelenmesi, deprem tehlikesi olan bölgelerindeki durumun da sürekli gözlemlenmesine yönelik önlemler geliştirme ve uygulama talimatı verdiği belirtildi.

AĞUSTOS'A KADAR MÜHLET
Bu sürece madencilik ve balıkçılık endüstrisi alanında faaliyet gösteren işletmeler ile devlet kuruluşlarının dahil edilebileceği kaydedilen açıklamada, Kamçatka Yarımadası ve Sahalin Adası'nda doğa olayların yaşanması risklerini azaltılması ve sonuçlarının hafifletilmesine yönelik projelerin de hayata geçirilmesi istendiği ifade edildi.

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Açıklamada, konuyla ilgili gerekli raporun ağustosa kadar hazırlanması gerektiği vurgulandı.

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