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Türkiye'den Avrupa Birliği'ne ''Kıbrıs'' resti

Türkiye'den Avrupa Birliği'ne ''Kıbrıs'' resti
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Dışişleri Bakanlığı, ''Türkiye-AB ilişkilerinde ilerleme sağlanmasıyla Kıbrıs sorununun ilintilendirilmesi tarafımızdan hiçbir zaman kabul görmeyecektir.'' açıklamasını yaptı.

Brüksel'de süren AB zirvesinin sonuç bildirisinin Türkiye ile ilişkilerle ilgili bölümü açıklandı. Bildiride, "AB-Türkiye işbirliğini de geliştirebilecek olan Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasına ve ilerlemesine büyük önem vermektedir." denildi.

DIŞİŞLERİ'NDEN AB'YE REST

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Türkiye-AB ilişkilerinde ilerleme sağlanmasıyla Kıbrıs sorununun ilintilendirilmesi tarafımızdan hiçbir zaman kabul görmeyecektir'' ifadelerine yer verildi. 

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İHA

Etiketler Dışişleri Bakanlığı türkiye Avrupa Birliği kıbrıs sorunu
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