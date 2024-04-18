Türkiye'den Avrupa Birliği'ne ''Kıbrıs'' resti

Dışişleri Bakanlığı, ''Türkiye-AB ilişkilerinde ilerleme sağlanmasıyla Kıbrıs sorununun ilintilendirilmesi tarafımızdan hiçbir zaman kabul görmeyecektir.'' açıklamasını yaptı.

Brüksel'de süren AB zirvesinin sonuç bildirisinin Türkiye ile ilişkilerle ilgili bölümü açıklandı. Bildiride, "AB-Türkiye işbirliğini de geliştirebilecek olan Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasına ve ilerlemesine büyük önem vermektedir." denildi.

DIŞİŞLERİ'NDEN AB'YE REST

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Türkiye-AB ilişkilerinde ilerleme sağlanmasıyla Kıbrıs sorununun ilintilendirilmesi tarafımızdan hiçbir zaman kabul görmeyecektir'' ifadelerine yer verildi.

İHA