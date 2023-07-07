Türkiye'ye F-16 satışına İsveç tehdidi

ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçilerin liderinden Senatör McConnell, Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamadığı sürece Türkiye'ye F-16 satışından yana olmadığını söyledi.

Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğine onay vermemesi sebebi ile ülkeler arası gerilim devam ediyor. ABD yönetimi, önümüzdeki hafta düzenlenecek olan NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin İsveç'e destek vermesi için söylemlerini artırdı.

ABD’den İsveç'in NATO'ya dahil olması için Türkiye'yi de ilgilendiren bir açıklama geldi.

VOA Türkçe’den Begüm Dönmez Ersöz’ün haberine göre; ABD Senatosu'ndaki Cumhuriyetçilerin lideri Senatör Mitch McConnell, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamadıkça Türkiye'ye F-16 satışından yana olmadığını söyledi.

İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili Punchbowl haber sitesine konuşan McConnell, Türkiye'ye F-16 satışı konusunda Senato Dış İlişkiler Komisyonu'nun Demokrat Partili Başkanı Bob Menendez'in görüşüne destek verdiğini belirterek “İsveç'in üyeliği gerçekleşene kadar Türkiye'ye F-16 satışından yana olmayanlardanım” dedi.

TÜRKİYE'NİN KARARI BEKLENİYOR

Rusya'nın Ukrayna işgali devam ederken, Finlandiya'dan sonra İsveç'in de NATO'ya en kısa sürede katılması Biden yönetimi için büyük önem taşıyor. ABD Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi ve üst kanadı Senato'nun ilgili komisyonlarında yer alan Menendez gibi kritik isimler, Türkiye'ye F-16 satışının gerçekleşebilmesi için İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne onay konusunda bir sinyal bekliyor.

İsveç'in NATO üyeliğine Türkiye dışında Macaristan da henüz onay vermedi; ancak Budapeşte bu konuda Ankara'dan gelecek olumlu adımın ardından süreci kendisinin de uzatmayacağının mesajını verdi.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu'nun kıdemli Cumhuriyetçi üyesi Senatör Jim Risch, İsveç'in NATO üyeliğini henüz onaylamadığı gerekçesiyle geçen ay Macaristan'a yeni silah satışını bloke etmişti.

Cumhuriyetçi Senatör Mitch McConnell, Jim Risch'in bu adımına da destek verdi; “Risch bu adımla Kongre'nin silah satışına ilişkin yetkisini uygun şekilde kullandı. Türkiye ve Macaristan Vilnius'ta doğru şeyi yaparsa her şey çözülebilir” dedi.

'F-16 SATIŞI ZORLAŞABİLİR'

ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'da İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'u ağırladığı saatlerde, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la yaptığı telefon görüşmesinde “kritik bir zamanda NATO'nun birliğinin öneminin” altını çizmişti.

VOA Türkçe'ye verdiği röportajda zirve öncesi son durumu değerlendiren ABD Savunma Bakanlığı'nın eski Avrupa ve NATO Politikasından Sorumlu Bakan Yardımcısı Jim Townsend, sürecin sonbahara kadar uzaması halinde Kongre'de hem Demokratlar hem Cumhuriyetçiler cephesinde bir hayal kırıklığı olacağını ve bu durumda Türkiye'ye yeni F-16'ların, yedek parçaların ve güncellemelerin sağlanmasının zorlaşacağını söyledi.