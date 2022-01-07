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Uçakta koronavirüs şoku: 125 yolcunun testi pozitif çıktı

Uçakta koronavirüs şoku: 125 yolcunun testi pozitif çıktı

İtalya'dan Hindistan'a giden uçaktaki 179 yolcudan 125'i koronavirüse yakalandı. Testi pozitif çıkan yolcular karantinaya alındı.

İtalya’dan Hindistan’a yapılan tarifesiz uçuşta 179 yolcudan 125’inin Covid-19 olduğu tespit edildi.

BBC’nin haberine göre, Verona’dan Amritsar kentine dün öğleden sonra inen uçakta bulunan 179 yolcudan çocuklar ve bebekler hariç 160’ına test yapıldı.

Yolcuların 125’inin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Hindistanlı sağlık yetkilileri, Covid-19’a yakalanan yolcuların karantinaya alınacağını duyurdu.

Ulusal televizyonlarda, Amritsar havaalanı girişinde dizilmiş çok sayıda ambulans görüntüsü paylaşıldı.

Hindistan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 90 binden fazla yeni vaka görülürken, 325 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkede salgının başından bu yana 35 milyondan fazla vaka kaydedildi, 483 bine yakın insan yaşamını yitirdi.

AA

Etiketler italya hindistan koronavirüs
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