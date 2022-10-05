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Uganda’daki Ebola salgınında can kaybı 29’a yükseldi

Uganda’daki Ebola salgınında can kaybı 29’a yükseldi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, Uganda’daki Ebola salgınında şu ana kadar 29 kişinin hayatını kaybettiği aktarılarak, 63 doğrulanmış ve muhtemel vaka olduğu ifade edildi.

Uganda’da 20 Eylül’de ilan edilen Ebola salgınında can kaybı artıyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus yaptığı açıklamada, Uganda’daki Ebola salgınına değinerek, şu ana kadar 29 kişinin hayatını kaybettiğini ve 63 doğrulanmış ve muhtemel vaka olduğunu belirtti. Salgında şu ana kadar 10 sağlık çalışanının enfekte olduğunu aktaran Ghebreyesus, enfekte olan 4 sağlık çalışanın hayatını kaybettiğini belirterek, 4 sağlık çalışanının ise iyileştiğini ve takibe alındığını açıkladı.

DSÖ’nün acil durum fonundan Uganda’daki salgın için 2 milyon dolar ayırdıklarını belirten Ghebreyesus, ek uzmanlar, malzeme ve kaynaklar göndererek Uganda Sağlık Bakanlığını desteklemek için ortaklarla birlikte çalıştıklarını aktardı. Ghebreyesus, “Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki son Ebola salgınlarını engellemek için başarıyla kullanılan aşılar, Uganda'daki salgından sorumlu olan Ebola virüsü türüne karşı etkili değil. Ancak, bu virüse karşı çeşitli aşılar geliştirme aşamasındadır ve bunlardan ikisi, Uganda hükümetinden düzenleyici ve etik onayları bekliyor. Önümüzdeki haftalarda Uganda'da klinik denemelere başlayabilir" dedi.

Etiketler ebola virüs
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