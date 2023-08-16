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Ukrayna, Rusya sınırına yakın köyü geri aldı

Ukrayna, Rusya sınırına yakın köyü geri aldı
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Ukrayna Savunma Bakanlığı, Luhansk ve Donetsk bölgeleri arasında bulunan Urozhaine köyünün Ruslardan geri alındığını duyurdu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Ukrayna birlikleri Donetsk bölgesindeki Urozhaine köyünü kurtardı” denildi. Köy, Rusya sınırındaki Şahti kentine 130 kilometre mesafede, Luhansk ve Donetsk kentlerinin ortasında bulunuyor.

DHA

Etiketler ukrayna rusya sınır köy
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