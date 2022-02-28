Ukrayna'da durum vahim: Market rafları boş kaldı

Rusya'nın saldırılarına maruz kalan Ukrayna'da gıda sektöründeki tedarik zincirinin sekteye uğramasının ardından market rafları boş kaldı.

Rusya’nın Ukrayna saldırıları 5’inci gününde de devam ediyor. Ülkeden tahliyeler Rusya’nın gerçekleştirdiği operasyonlar gölgesinde devam ederken, Ukrayna’da kalanlar için koşullar her geçen saniye daha da zorlaşıyor. Saldırılar nedeniyle sekteye uğrayan tedarik zinciri gıda sektörünü de vurdu. Metro istasyonlarında ve sığınaklarda yaşam mücadelesi veren halk, yiyecek ve içecek bulmakta güçlük çekiyor. Temel ihtiyaç ürünlerine ulaşmak için marketlere koşan birçok kişi boş raflarla karşılaşıyor.