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Ukrayna'da şoke eden görüntüler: Rus askerleri kameraları deviriyor

Dünya Ukrayna’dan gelen görüntüleri konuşmaya devam ediyor. Rus ordusu Ukrayna’daki kameraları da etkisiz hale getirmeye başladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş 2. gününde devam ediyor. Rus askeri birlikleri Devlet Başkanı Putin'in talimatı sonrasında Ukrayna topraklarına resmen girdi. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürüyor. Ülkede panik artarak devam ediyor.
Tüm dünya birçok kaynaktan olanları takip etmeye devam ederken sığınaklardan, çatışmalardan ve patlamalardan çeşitli görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı. Bu paylaşımlardan birisi ise oldukça dikkat çekti.

Rusya ordusunun, internette istihbarat gözlemcileri tarafından hareketleri izlemek için kullanılan kameraları devirdikleri anlar görüntülendi. İddialara göre çok sayıda olan bu tür kameralar aynı şekilde etkisiz hale getirildi.

 

Etiketler rus ordu kamera
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