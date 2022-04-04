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Ukraynalı baba ve oğul savaşın ortasında Müslüman oldu

Ukraynalı baba ve oğul savaşın ortasında Müslüman oldu

Ukrayna’daki savaş devam ederken, Odessa şehrinde Ukraynalı bir adam ve oğlu Müslüman oldu.

Odessa'da yaşayan Ukraynalı Vitaly İmanov ve oğlu Sergey, Al-Salam Camisi’ne giderek, İslam dinine geçmek istediğini belirtti. Ukraynalı baba ve oğul, cami cemaatinin huzurunda İslam dininin esaslarına dair bilgiler verilmesinin ardından Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

"İSLAM DİNİNİ KABUL ETTİĞİM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
İmanov yaptığı açıklamada, "Uzun zamandır İslam dinine geçmeyi düşünüyorum, ama şimdi karar verdim. En son din olarak Allah bize bu dini gönderdi. Bu nedenle kabul ettim. Bu dinde çok fazla bilgi var ve bunları öğrendim" dedi.

 İmanov’un oğlu Sergey ise, "İslam'ı kabul etmeye karar verdim ama bunu nasıl yapacağımı bilmiyordum. Bu konuda ailem bana yardım etti. Bugün bu kararı vererek, İslam dinini kabul ettiğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Etiketler müslüman ukrayna savaş
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