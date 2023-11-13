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Ünlü çevre aktivistine sahnede saldırı

Ünlü çevre aktivistine sahnede saldırı
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İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg, Amsterdam'da katıldığı eylemde zor anlar yaşadı.

Çevre ve iklim krizini konuşmak üzere sahneye çıkan Thunberg, sahneye Filistin ve Afgan bir kadını çağırdı. Thunberg, “Bir ilkim adalet hareketi olarak bastırılan ve özgürlükleri ve adalet için savaşan insanların sesini dinlemeliyiz. Aksi takdirde uluslararası birlik olunmadan iklim adaleti gelemez” dedi.

Thunberg sahneye Sahar Shirzad isimli kadını çağırdı. Shirzad’ın konuşmasından sonra Thunberg, “İktidardakiler dinlemiyorlar” dedikten sonra ise öfkeli bir adam sahneye çıkarak Thunberg’in üzerine yürüdü.

İsmi açıklanmayan adam Thunberg’in elindeki mikrofonu aldı ve kısa bir açıklama yaptı. Öfkeli adam, Thunberg’in elinden mikrofonu alarak, “Ben buraya iklim kriziyle ilgili eyleme katılmak için geldim. Siyaset için gelmedim” dedi.

Adamın konuşması katılımcıların yuhalamalarıyla sonlandı. Adamın elinden mikrofonu alan Thunberg, “Sakinleş. İşgal altındaki topraklarda iklim adaleti yok” dedi.

 

Etiketler İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg Greta Thunberg aktivist çevre aktivisti
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